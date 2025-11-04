Θεσσαλονίκη: Έκλεψε κουκούλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο αλλά εντοπίστηκε από… το gps!

Έκλεψε μία κουκούλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο και τη χρησιμοποίησε ως σκέπαστρο για τα σκυλιά του στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λογάριαζε ότι θα τον πρόδιδε η συσκευή εντοπισμού (gps) με την οποία ήταν εφοδιασμένο το συγκεκριμένο αξεσουάρ. Πρόκειται για 64χρονο, ο οποίος μετά τη σύλληψή του παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο για κλοπή. Καταδικάστηκε σε 6μηνη φυλάκιση, ποινή η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ/ημερησίως, και επιπλέον σε χρηματική ποινή 500 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης της κουκούλας κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ενημερώθηκε για την κλοπή όταν έλαβε ειδοποίηση από την εφαρμογή gps στο κινητό του τηλέφωνο. «Εκείνη τη στιγμή κοιμόμουν κι αφού βεβαιώθηκα για την κλοπή, κάλεσα την αστυνομία», είπε και πρόσθεσε: «Το στίγμα του gps μας οδήγησε σε μία μάντρα, όπου καταφέραμε να μπούμε την επόμενη μέρα και τότε έγινε η σύλληψη».

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την κουκούλα δίπλα σε κάδους απορριμμάτων. «Δεν θα γινόμουν ρεζίλι για να κλέψω μια κουκούλα από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι μου. Την βρήκα κοντά στα σκουπίδια και μετά έφυγα για να ταΐσω τα ζώα μου», είπε ο ίδιος, δηλώνοντας πως είναι επιχειρηματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ