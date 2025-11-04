MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε κουκούλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο αλλά εντοπίστηκε από… το gps!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έκλεψε μία κουκούλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο και τη χρησιμοποίησε ως σκέπαστρο για τα σκυλιά του στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν λογάριαζε ότι θα τον πρόδιδε η συσκευή εντοπισμού (gps) με την οποία ήταν εφοδιασμένο το συγκεκριμένο αξεσουάρ. Πρόκειται για 64χρονο, ο οποίος μετά τη σύλληψή του παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο για κλοπή. Καταδικάστηκε σε 6μηνη φυλάκιση, ποινή η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ/ημερησίως, και επιπλέον σε χρηματική ποινή 500 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης της κουκούλας κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ενημερώθηκε για την κλοπή όταν έλαβε ειδοποίηση από την εφαρμογή gps στο κινητό του τηλέφωνο. «Εκείνη τη στιγμή κοιμόμουν κι αφού βεβαιώθηκα για την κλοπή, κάλεσα την αστυνομία», είπε και πρόσθεσε: «Το στίγμα του gps μας οδήγησε σε μία μάντρα, όπου καταφέραμε να μπούμε την επόμενη μέρα και τότε έγινε η σύλληψη».

Απολογούμενος, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι βρήκε την κουκούλα δίπλα σε κάδους απορριμμάτων. «Δεν θα γινόμουν ρεζίλι για να κλέψω μια κουκούλα από αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το σπίτι μου. Την βρήκα κοντά στα σκουπίδια και μετά έφυγα για να ταΐσω τα ζώα μου», είπε ο ίδιος, δηλώνοντας πως είναι επιχειρηματίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Φρίκη στην Καλιφόρνια: 8χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε ψυγείο – Δολοφονήθηκε από τους γονείς και τη γιαγιά του

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο Ντικ Τσέινι, πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ένταση και υψηλοί τόνοι στην τηλεδιάσκεψη των βουλευτών της ΝΔ με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ταλαιπωρία για 150 επιβάτες τρένου που έφυγε από Θεσσαλονίκη για Αθήνα – Ακινητοποιήθηκε δύο φορές λόγω βλάβης, πάνω από δύο ώρες η καθυστέρηση

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Συμφωνία 38 δισ. δολαρίων της OpenAΙ με την Amazon για πρόσβαση στο cloud

EUROBANK 4 ώρες πριν

Eurobank: Άντλησε 600 εκατ. ευρώ με επιτυχημένη έκδοση AT1 – Υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές και απόδοση 6,25%