Θεσσαλονίκη: Έφεση από την εισαγγελία κατά της απόφασης για την 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και του προκάλεσε μόνιμες βλάβες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Έφεση κατά απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών, με αναστολή, μία 40χρονη, η οποία κακοποιούσε συστηματικά το βρέφος της, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει μόνιμες σωματικές βλάβες, άσκησε εισαγγελέας Εφετών.

Διαφωνώντας με το ύψος της ποινής και κρίνοντας ότι θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη, η εισαγγελική λειτουργός άσκησε έφεση. Κατά συνέπεια, η υπόθεση θα δικαστεί εκ νέου, αυτή τη φορά από ανώτερο δικαστήριο και εν προκειμένω το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η 40χρονη γυναίκα κρίθηκε, την περασμένη εβδομάδα, ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου. Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης 5 ετών, με τους δικαστές να την καταδικάζουν τελικά σε φυλάκιση τριών ετών, η οποία ανεστάλη επί τριετία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

