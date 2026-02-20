MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δικάζονται σήμερα οι 38 που συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

|
THESTIVAL TEAM

Στο Αυτόφωρο αναμένεται να δικαστούν σήμερα τα 38 άτομα που συνελήφθησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/2) έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί, στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής, όπου παρέμεναν άτομα παρά την απαγόρευση των πρυτανικών αρχών για εκδηλώσεις μετά τις 22:00, που δεν έχουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα.

Συνελήφθησαν 38 άτομα, εκ των οποίων τα 36 πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και δύο σε χώρο του Α.Π.Θ.

Όπως μεταδίδει το ertnews, σήμερα τα 38 άτομα αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ 33 εξ αυτών αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη δακτυλοσκόπησή τους και κατηγορούνται επιπλέον για το αδίκημα της απείθειας.

Η δίκη είχε αναβληθεί όταν είχαν προσαχθεί στο Αυτόφωρο μετά τη δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει να προέλθουν για να καταθέσουν οι μάρτυρες – αστυνομικοί, καθώς οι περισσότεροι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ήταν έξω από τα κτίρια του ιδρύματος, επομένως δεν υπήρξε καμία διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Από τις 9.00 το πρωί είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια συγκέντρωση συμπαράστασης στους φοιτητές.

ΑΠΘ Αστυνομική επιχείρηση Πολυτεχνική Σχολή Συλλήψεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Κένυα–Ρωσία: Περισσότεροι από 1.000 Κενυάτες στρατολογήθηκαν για να πολεμήσουν για λογαριασμό της Ρωσίας στην Ουκρανία

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Politico: Ο Τραμπ πιέζει την Ευρώπη για να αγοράσει αμερικανικά όπλα και την απειλεί με αντίποινα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Κυρ. Μητσοτάκης από Ινδία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη να υπηρετεί τους ανθρώπους μέσα από αξιόπιστες συνεργασίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος στο λιμάνι της Νέας Φώκαιας – Προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση κατά την ανέλκυση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Τέμπη: Ορίστηκαν οι πρώτες τέσσερις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Ξεκινούν στις 21 Φεβρουαρίου

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

ΕΕ, Βρετανία και Καναδάς καταγγέλλουν ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου στο Σουδάν