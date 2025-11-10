Θεσσαλονίκη: Διεκόπη η δίκη για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη – Κατέθεσε κεκλεισμένων των θυρών

Στις 28 Νοεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση revenge porn, με θύμα την Ιωάννα Τούνη.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και έπειτα από αίτημα που κατέθεσε η πλευρά της Ιωάννας Τούνη αποφασίστηκε να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το 2017, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρία άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Η instagrammer είχε μιλήσει δημόσια για την υπόθεση, υποστηρίζοντας πως της προκάλεσε μεγάλη ηθική βλάβη.

Η ίδια βγήκε φορτισμένη από την δικαστική αίθουσα καθώς ήταν η μοναδική μάρτυρας η οποία εξετάστηκε σήμερα από το δικαστήριο και βρέθηκε ξανά μόλις λίγα μέτρα μακριά από τους δύο κατηγορούμενους. Μετά τη διακοπή της υπόθεσης και την ημερομηνία που όρισε το δικαστήριο για τη νέα συνεδρίαση, η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε από την πίσω είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου.

Σε δηλώσεις της το πρωί, λίγο πριν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, η ίδια ανέφερε ότι αναμένει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι. «Έρχομαι στο δικαστήριο ζητώντας μόνο δικαιοσύνη και τίποτα άλλο. Δεν έχω ζητήσει καμία χρηματική αποζημίωση, ούτε ένα ευρώ. Το μόνο που θέλω είναι δικαίωση και τιμωρία για τους δυο αυτούς ανθρώπους που είχαν ως στόχο να καταστρέψουν μια ζωή», δήλωσε.

Σχετικά με το αίτημα που υπέβαλε για να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ότι «θα ήθελα να γίνει η διαδικασία όσο πιο σωστά γίνεται καθώς η συγκεκριμένη δίκη είναι λίγο ευαίσθητη».

Στο μεταξύ, μετά τη διακοπή της δίκης, ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Τσάκος, ανέφερε πως οι εντολείς του υποστηρίζουν ότι «ούτε είναι αυτοί που τράβηξαν το βιντεοληπτικό υλικό, ούτε είναι αυτοί που το διέδωσαν. Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη και θεωρούμε ότι θα αποδειχθεί η αλήθεια των ισχυρισμών τους».

Σύμφωνα με τον κ. Τσάκο, η κατάθεση της Ιωάννας Τούνη ήταν πολύ αναλυτική και αναφέρθηκε σε όλα τα περιστατικά. «Όλα ερωτήθηκαν και όλα απαντήθηκαν από την κυρία Τούνη. Από εκεί και πέρα οι απαντήσεις της μαζί με το υπόλοιπο υλικό θα κριθούν», σημείωσε.

Υπογράμμισε, δε, ότι «η κυρία Τούνη είναι σίγουρα θύμα και κανένας δεν λέει κάτι διαφορετικό αλλά γιατί να μην ισχύει κάτι τέτοιο και για τους κατηγορουμένους; Γιατί δηλαδή ο ένας εκ των κατηγορουμένων που φαίνεται να συμμετέχει στο βίντεο δεν είναι θύμα; Είναι ερευνητέο και θα αποδειχθεί».