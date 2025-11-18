MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη με αναστολή στον Στ. Παναγιωτόπουλο για διαρροή “ροζ” βίντεο – Κρίθηκε ένοχος για πλημμέλημα

Σε φυλάκιση τριών ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε (πρώην) τηλεπαρουσιαστής, Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος δικάστηκε από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου.

Ο 61 ετών, σήμερα, κατηγορούμενος αντιμετώπιζε την κατηγορία της χρήσης και μετάδοσης σε τρίτα, μη δικαιούμενα πρόσωπα, αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου, με σκοπό να βλάψει άλλον, κατ’ εξακολούθηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πράξη αυτή, όπως εισήχθη στο ακροατήριο, διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο οι δικαστές αποφάσισαν να τη μετατρέψουν σε πλημμέλημα, κρίνοντας ότι δεν τελέστηκε επί σκοπώ βλάβης.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με βασική μάρτυρα την παθούσα, ενώ ο τηλεπαρουσιαστής δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιους δικηγόρους.

Διά των συνηγόρων του ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα, αναγνωρίζοντας την πράξη του, για την οποία φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει βλάβη στη γυναίκα ή να αποκομίσει περιουσιακό όφελος. Το δικαστήριο, εκτός από τη μετατροπή της κατηγορίας στην πλημμεληματική της μορφή, αποφάσισε να του χορηγήσει ελαφρυντικό.

Ο ίδιος είχε τιμωρηθεί τον περασμένο Μάιο με την ίδια ποινή για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης παθούσας, ενώ στα ποινικά δικαστήρια εκκρεμεί μία ακόμη δικογραφία (τρίτη) με το ίδιο αντικείμενο.

