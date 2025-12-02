MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν στο Εφετείο για κατοχή καπνογόνων στο γήπεδο της Τούμπας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης δύο Σκωτσέζοι οπαδοί της Χαρτς, που κατηγορούνταν ότι επιχείρησαν να εισέλθουν με καπνογόνα στο γήπεδο της Τούμπας, ενόψει ευρωπαϊκού αγώνα της ομάδας τους με τον ΠΑΟΚ, τον Αύγουστο του 2023.

Οι δύο Σκωτσέζοι (22 και 24 ετών) δεν βρέθηκαν στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο. Το Δικαστήριο δέχθηκε πως οι νεαροί δεν γνώριζαν ότι η κατοχή καπνογόνων διώκεται ποινικά στη χώρα μας, όταν συνδέεται με αθλητική εκδήλωση (ισχυρισμός περί συγγνωστής νομικής πλάνης).

Η υπεράσπισή τους τόνισε, επιπλέον, ότι μόλις τα τελευταία 24ωρα ξεκίνησε διαβούλευση στη Σκωτία για το ζήτημα απαγόρευσης εισόδου, σε γήπεδα, οπαδών που κατέχουν καπνογόνα, καθώς μέχρι τώρα η χρήση τους δεν αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη, εφόσον δεν συνοδεύεται από βίαιες ενέργειες ή διατάραξη κοινής ειρήνης.

Πρωτόδικα οι δύο οπαδοί της Χαρτς είχαν καταδικαστεί σε 8μηνη φυλάκιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

