Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκαν από το Εφετείο 17 άτομα για επεισόδια στα Βρασνά με αφορμή τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών σε ξενοδοχεία

Αθωώθηκαν από το Εφετείο 17 άτομα που κατηγορούνταν για συμμετοχή σε επεισόδια τα οποία προκλήθηκαν το φθινόπωρο του 2019 στα Βρασνά Θεσσαλονίκης, με αφορμή αντιδράσεις κατοίκων στην εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε συνολική φυλάκιση 39 μηνών, ο καθένας, για παράνομη βία με ρατσιστικά κίνητρα, όπως επίσης για δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η έφεση, έκανε δεκτή την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία δεν αποδείχθηκε προτροπή σε πράξεις βίας και μίσους, ούτε στοιχειοθετήθηκε εξαναγκασμός σε παράνομη βία κατά μεταναστών.

Όσα διαδραματίστηκαν την επίδικη περίοδο στα Βρασνά είχαν βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας των διωκτικών Αρχών, ύστερα από καταγγελίες ιδιοκτητών ξενοδοχειακών μονάδων που είχαν υπογράψει συμβάσεις με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για την φιλοξενία μεταναστών και προσφύγων. Οι αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ματαιωθεί η φιλοξενία 200 προσφύγων και μεταναστών, προερχόμενων από τη Σάμο, σε τουριστικά καταλύματα της περιοχής. Στις 23 Οκτωβρίου ξέσπασαν επεισόδια κατά την άφιξή τους εκεί, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν τελικά στη Χαλκίδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ