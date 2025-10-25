MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο άνδρας που γρονθοκόπησε τον πρώην σύζυγο της αδελφής του

THESTIVAL TEAM

Αθώος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας άνδρας ο οποίος γρονθοκόπησε τον πρώην σύζυγο της αδελφής του, όταν εμφανίστηκε στο σπίτι τους και της επιτέθηκε.

Ο κατηγορούμενος έκατσε στο «σκαμνί» διωκόμενος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου, ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Τελικά, το δικαστήριο έκρινε τον άνδρα αθώο για όλες τις κατηγορίες καθώς δέχθηκε ότι έδρασε λόγω δικαιολογημένης αγανάκτησης η οποία προκλήθηκε από την ανάρμοστη συμπεριφορά του καταγγέλλοντος, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το επίδικο περιστατικό σημειώθηκε πριν από σχεδόν τρία έτη, όταν ο πρώην σύζυγός έφτασε στο σπίτι της οικογένειας λίγες ώρες αφότου επέστρεψαν από την κηδεία της γιαγιάς τους και χρησιμοποίησε ως αφορμή ότι ήθελε να δει τα ανήλικα τέκνα του τα οποία ζουν με τη γυναίκα μετά τον χωρισμό τους.

Κάποια στιγμή, ο κατηγορούμενος ο οποίος αθωώθηκε, άκουσε την αδελφή του να καλεί σε βοήθεια και έτρεξε μαζί με τον πατέρα του προκειμένου να δουν τι συνέβη και να επέμβουν. Μόλις βγήκαν από το σπίτι αντίκρισαν τον πρώην σύζυγό να έχει πιάσει τη γυναίκα από τον λαιμό και να την βρίζει και έτσι η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

«Γνώριζα ότι ο γαμπρός μου είχε θέματα με την αδελφή μου», ανέφερε σύμφωνα με το protothema.gr στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος, εξηγώντας ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η γυναίκα πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην σύζυγό της ο οποίος, μάλιστα, έχει καταδικαστεί για παρόμοια αδικήματα σε βάρος της.

«Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα με μια γροθιά. Ήμασταν στην κηδεία της γιαγιάς μου και όταν επιστρέψαμε εμφανίστηκε στο σπίτι. Δεν είναι αλήθεια ότι προκάλεσα φθορές στο αυτοκίνητό του. Του έριξα μια γροθιά και του φώναζα να φύγει», ανέφερε.

Πρόσθεσε, δε, ότι «γνώριζα πως ο γαμπρός μου απειλεί τη ζωή της αδελφής μου και διάλεξε να έρθει στο σπίτι μας την ημέρα της κηδείας της γιαγιάς μας. Γνωρίζω όσα έκανε στην αδελφή μου και κάπως έπρεπε να προστατεύσω την οικογένειά μας. Δεν τον κάλεσα εγώ στην αυλή του σπιτιού μας, αυτός ήρθε με τη δικαιολογία ότι ήθελε να δει τα παιδιά. Δεν είναι νοήμων άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Θεσσαλονίκη

