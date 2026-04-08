Θεσσαλονίκη: Αθώοι όλοι οι αστυνομικοί που κατηγορούνταν για το έλλειμμα άνω των 700.000 ευρώ

Αθώοι κρίθηκαν όλοι οι αστυνομικοί που κατηγορούνταν για το οικονομικό έλλειμμα, άνω των 700.000 ευρώ, που αποκαλύφθηκε σε αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, μετά την αυτοκτονία (τον Οκτώβριο του 2022) συναδέλφου τους, ο οποίος ήταν υπεύθυνος οικονομικού της Ασφάλειας.

Συνολικά για την υπόθεση κατέστησαν κατηγορούμενοι επτά αστυνομικοί, στην πλειονότητά τους αξιωματικοί (άντρες και γυναίκες). Έξι απ’ αυτούς αθωώθηκαν με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκη για τις πράξεις της παράβασης καθήκοντος και της ψευδούς βεβαίωσης (αμφότερες κατ’ εξακολούθηση), ενώ η 7η, που είχε εποπτικό ρόλο, απαλλάχθηκε σε προγενέστερο χρόνο με βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου για συνέργεια διά παραλείψεως σε υπεξαίρεση εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εξακολούθηση (σε βαθμό κακουργήματος).

Η εμπλοκή των παραπάνω προέκυψε κατόπιν διαχειριστικού ελέγχου, με το έλλειμμα να αφορά τη Γενική Διαχείριση Χρηματικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Αφορούσε, δε, χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως μετακινήσεις και οδοιπορικά έξοδα αστυνομικού προσωπικού. Διαχειριστής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν για περισσότερα από 4 έτη ο αυτόχειρας, ενώ τα χρήματα του ταμειακού ελλείμματος φαίνεται πως κατέληξαν σε δραστηριότητες στοιχηματισμού, όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα προκαταρκτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος.

Τα επτά εμπλεκόμενα πρόσωπα ήταν διαχειριστές και επόπτες διαφόρων διευθύνσεων της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, ενώ, κατά το κατηγορητήριο, διέθεσαν, ατύπως, στον αυτόχειρα, οικονομικά ποσά, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του.

Όσοι δικάστηκαν στο Πλημμελειοδικείο ισχυρίστηκαν ότι ουδεμία γνώση είχαν για την κακοδιαχείριση του συναδέλφου τους κι ότι παραπλανήθηκαν και οι ίδιοι, ενώ για τα ποσά που τού διέθεσαν, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υποστήριξαν ότι ενήργησαν με σκοπό να τον διευκολύνουν στην κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, στο πλαίσιο συναδελφικής αλληλεγγύης και καλής πίστης. «Δεν είχαμε πρόθεση να βλάψουμε την υπηρεσία, δεν τον γνωρίζαμε και δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ» ανέφεραν, μεταξύ άλλων, στις απολογίες τους, τονίζοντας ότι δεν είχαν λάβει κάποια εκπαίδευση σε ζητήματα διαχείρισης οικονομικών.

«Έδιναν τα χρήματα με την πεποίθηση ότι ήταν για υπηρεσιακές ανάγκες. Το έλλειμμα δεν οφείλεται σε αυτούς, παραπλανήθηκαν και οι ίδιοι» ανέφερε στην πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την αθώωσή τους.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο της έρευνας για το έλλειμμα έγιναν καταλογίστικες πράξεις εις βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων, με τα ποσά να ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση. Οι ίδιοι προσέφυγαν στα αρμόδια Δικαστήρια για την άρση των εις βάρος τους καταλογισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ