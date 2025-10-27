Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η εκδίκαση για τους δύο υπεύθυνους που σέρβιραν αλκοόλ σε ανήλικες – Αθώος μπάρμαν για αλκοόλ σε ανήλικο

Αναβλήθηκε η δική στο Αυτόφωρο του ιδιοκτήτη και του υπαλλήλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ από δύο 16χρονες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος καταστήματος για το άλλο περιστατικό που αφορά κατανάλωση αλκοόλ από 15χρονο.

Ο 29χρονος υπεύθυνος του καταστήματος αλλά και ο 22χρονος μπάρμαν οδηγήθηκαν σήμερα στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενοι για έκθεση ανηλίκων, καθώς είχαν συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου επειδή επέτρεψαν σε δύο 16χρονες να καταναλώσουν αλκοόλ. Ζήτησαν και πήραν αναβολή απ’ το Αυτόφωρο και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε άλλη περίπτωση, ο 24χρονος υπάλληλος του έτερου καταστήματος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου και κρίθηκε αθώος, καθώς το δικαστήριο δέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν σε θέση να κάνει έλεγχο της ταυτότητας του 15χρονου που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να καταναλώνει αλκοόλ και ότι το ποτό το είχαν παραγγείλει ενήλικες που ήταν μαζί του στην παρέα του.