MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η εκδίκαση για τους δύο υπεύθυνους που σέρβιραν αλκοόλ σε ανήλικες – Αθώος μπάρμαν για αλκοόλ σε ανήλικο

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Αναβλήθηκε η δική στο Αυτόφωρο του ιδιοκτήτη και του υπαλλήλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ από δύο 16χρονες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος καταστήματος για το άλλο περιστατικό που αφορά κατανάλωση αλκοόλ από 15χρονο.

Ο 29χρονος υπεύθυνος του καταστήματος αλλά και ο 22χρονος μπάρμαν οδηγήθηκαν σήμερα στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενοι για έκθεση ανηλίκων, καθώς είχαν συλληφθεί το βράδυ του Σαββάτου επειδή επέτρεψαν σε δύο 16χρονες να καταναλώσουν αλκοόλ. Ζήτησαν και πήραν αναβολή απ’ το Αυτόφωρο και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε άλλη περίπτωση, ο 24χρονος υπάλληλος του έτερου καταστήματος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου και κρίθηκε αθώος, καθώς το δικαστήριο δέχτηκε τον ισχυρισμό του ότι δεν ήταν σε θέση να κάνει έλεγχο της ταυτότητας του 15χρονου που εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να καταναλώνει αλκοόλ και ότι το ποτό το είχαν παραγγείλει ενήλικες που ήταν μαζί του στην παρέα του.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Δάφνη Μπόκοτα: Φέρθηκαν πολύ άσχημα τότε στον Ρακιντζή και σε μένα, ξεπετάχτηκαν και έκαναν καριέρες άλλοι από τη φασαρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού και τον γυναικολογικό καρκίνο

ΣΧΕΣΕΙΣ 17 ώρες πριν

Τι αποκαλύπτει ο μήνας γέννησής σας για τις σχέσεις σας – Το μοτίβο που επαναλαμβάνετε

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Μ. Ρούμπιο: Το ισραηλινό πλήγμα εναντίον του Ισλαμικού Τζιχάντ στη Γάζα δεν παραβίασε την εκεχειρία

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μαριάννα Τουμασάτου: Τραγικός ο κόσμος μας, μεγάλο το κακό

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Φάνης Μουρατίδης: Δεν έχω αισθανθεί ότι κάποιος είναι ενοχλημένος που υπάρχουν ηθοποιοί – παρουσιαστές