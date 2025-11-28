Θεσσαλονίκη: 23χρονος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό της συντρόφου του – Τη χτυπούσε με κλωτσιές στα γεννητικά όργανα και την έφτυνε στη μέση του δρόμου

Συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 23χρονο ο οποίος ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του στη μέση του δρόμου, την έφτυνε και την κλωτσούσε στα γεννητικά όργανα.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας της παθούσας, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μην μετατρέψει την ποινή. Ωστόσο, η έφεσή του αποφασίστηκε να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και έτσι θα παραμείνει εκτός φυλακής.

Το σοβαρό περιστατικό βίας με θύμα την 28χρονη γυναίκα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην «καρδιά» του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα ενώπιον του δικαστηρίου, είχε χωρίσει πρόσφατα με τον κατηγορούμενο και την επίδικη ημέρα βρέθηκαν με ξεχωριστές παρέες στο ίδιο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Όπως είπε, υπήρξε μια σκηνή ζηλοτυπίας από τον κατηγορούμενο και αποφάσισε να αποχωρήσει από το μαγαζί.

«Στις 6 το πρωί συναντηθήκαμε ξανά, την ώρα που περπατούσα στον δρόμο με την παρέα μου. Φαινόταν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Με πλησίασε και ζητούσε να μιλήσουμε. Λίγο μετά με έπιασε από τον λαιμό και με πέταξε πάνω σε καρέκλες έξω από κατάστημα», είπε.

Το επεισόδιο όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, μπορεί να κατάφερε να ξεφύγει, όμως λίγο αργότερα την εντόπισε στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

«Ήμουν με μια φίλη μου και το αγόρι της όταν με βρήκε ο κατηγορούμενος. Ήρθε και ξεκίνησε να με βρίζει αισχρά, με έλεγε ιερόδουλη κι άλλα. Μετά ξεκίνησε να με χτυπάει στο πρόσωπο και με κλωτσιές, ενώ με έφτυνε. Μόλις κατάφερα και σηκώθηκα, τρέξαμε με τη φίλη μου για να σωθούμε από τα χέρια του. Το αγόρι της μου έφερε πάγο για τα χτυπήματα», ανέφερε, σύμφωνα με το protothema.gr.

Όπως είπε η 28χρονη, δέχθηκε μπουνιά στο κεφάλι και κλωτσιές στα πόδια και τα γεννητικά της όργανα, με αποτέλεσμα να έχει μώλωπες έως και σήμερα. «Δε θυμάμαι αν προσπάθησα να τον απωθήσω ή αν είχα κοκαλώσει από τον φόβο μου. Στο δεύτερο χτύπημα έπεσα κάτω. Αν δεν ερχόταν κόσμος από τα καταστήματα για να βοηθήσει, δεν ξέρω αν θα ήμουν εδώ σήμερα», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεφτε θύμα ξυλοδαρμού από τον 23χρονο, καθώς στα δύο χρόνια που διατηρούσαν σχέση την είχε χτυπήσει κι άλλες φορές, όμως δεν είχε θελήσει να το καταγγείλει.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν η παθούσα τον είδε μέσα στο club να συνομιλεί με άλλη κοπέλα και του έριξε μπουνιά στο πρόσωπο, μαζί με μια μπίρα που άδειασε επάνω του.

Ώρες αργότερα, μόλις αποχώρησε από το κέντρο διασκέδασης, συνάντησε την παθούσα στο κέντρο της πόλης και –όπως είπε– με την παρέμβαση των φιλικών της προσώπων την πλησίασε για να μιλήσουν, όμως η κατάσταση εξελίχθηκε διαφορετικά.

«Εκείνη με έσπρωχνε και με έβριζε, άρχισε να με “τσιτώνει” και να με εκνευρίζει. Την έσπρωξα στη μούρη και τη γρατσούνισα με τα νύχια μου στο πρόσωπο. Την έφτυσα και έφυγα. Αντέδρασαν αυτοί που ήταν μαζί της για να μη συνεχιστεί το επεισόδιο», είπε, υποστηρίζοντας επίσης ότι φιλικά πρόσωπα της παθούσας τού έσπασαν ένα δόντι όταν τον χτύπησαν με γροθιά μετά το επίμαχο περιστατικό, σύμφωνα με το protothema.gr.