MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 22χρονος είχε υλικό παιδικής πορνογραφίας – Τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε τακτική ανακρίτρια κλήθηκε να απολογηθεί 22χρονος που διώκεται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας μέσω διαδικτύου. Για την ποινική του μεταχείριση προέκυψε διαφωνία ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα, την οποία καλείται να λύσει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2024, κατόπιν ψηφιακής έρευνας της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. Τις ελληνικές διωκτικές αρχές είχε κινητοποιήσει φορέας που εδρεύει στις ΗΠΑ και ασχολείται με την προστασία ανηλίκων από σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήστη του διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, υπό τη μορφή αποθήκευσης σε χώρο του διαδικτύου- συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Η ψηφιακή έρευνα των ελληνικών αρχών οδήγησε στον 22χρονο (σήμερα) από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ίδιος φέρεται να απέκτησε και να κατέχει 83 αρχεία, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο, που περιείχαν φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα κάτω των 12 ετών. Υπό αυτές τις συνθήκες ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος του, για την οποία έδωσε εξηγήσεις στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Απολογούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το επίμαχο υλικό αποθηκεύτηκε εν αγνοία του, όταν ήταν 18 ετών, κατά την πλοήγησή του στο Ίντερνετ, κι ενώ “κατέβαζε” αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου (ενηλίκων) μέσω συνδέσμων που του έστελναν άγνωστοι χρήστες με τους οποίους συνομιλούσε. «Όταν διαπίστωσα το περιεχόμενο αυτών των αρχείων τα διέγραψα αμέσως», φέρεται να είπε.

Η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι ο 22χρονος θα πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με ανήλικα), ενώ ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων ότι θα πρέπει να προφυλακιστεί. Τη διαφωνία που προέκυψε θα κληθεί να άρει εντός 5ημέρου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με βούλευμα που θα εκδώσει. Έως τότε ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, με διάταξη της ανακρίτριας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Καλώ τους ευεργέτες να επιστρέψουν ένα μέρος του πλούτου τους στην πατρίδα τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Καρυστιανού για Μέση Ανατολή: Ψυχραιμία, σύνεση και το κυριότερο προληπτική στρατηγική και προετοιμασία

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Θρίλερ στο Μπαλί: Αποκεφαλισμένο πτώμα εικάζεται ότι ανήκει στον απαχθέντα γιο Ουκρανού μεγιστάνα

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΟΗΕ: Περίπου 100.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες του πολέμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

AEGEAN: Ακολουθούν δύο ακόμη πτήσεις επαναπατρισμού από Μέση Ανατολή προς Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μαρινάκης: Ετοιμότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εντατικοί έλεγχοι στα καύσιμα