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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την υπόθεση να περνά σε νέα και σαφώς βαρύτερη δικαστική φάση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα νέα ψηφιακά πειστήρια που συγκεντρώνει η ΕΛ.ΑΣ. και κυρίως οι καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι οποίες ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Οι δύο γιατροί είχαν προσέλθει στην Ευελπίδων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του τραγουδιστή, ενώ ήδη από νωρίτερα η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση βρισκόταν υπό εξέταση, καθώς ο ανακριτής ανέμενε τα νέα ψηφιακά ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Γιώργος Μαζωνάκης

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