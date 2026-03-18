Θάνατος Άγγελου στο Ηράκλειο: Αίτηση για δικαστική συμπαράσταση της μητέρας λόγω νοητικής ανεπάρκειας κατέθεσε η γιαγιά

Να διοριστεί δικαστική συμπαραστάτρια της κόρης της, ζητά με αίτηση που κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η μητέρα της 27χρονης που μαζί με τον σύντροφό της και τον βιολογικό πατέρα του 3χρονου Άγγελου κατηγορούνται για τον μαρτυρικό θάνατό του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην αίτηση που κατατέθηκε πριν από λίγους μήνες, η μητέρα της 27χρονης κατηγορουμένης και γιαγιά του αδικοχαμένου παιδιού υποστηρίζει πως σύμφωνα με τις ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες που έχουν γίνει, η κόρη της έχει νοητική υστέρηση.



«Έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης»

«Η ψυχολογική αξιολόγηση της κόρης μου η οποία έγινε εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού καθώς και οι δύο ψυχιατρικές πραγματογνωμοσύνες κατέληξαν ομόφωνα στα συμπεράσματα πως παρουσιάζει γενικευμένη νοητική ανεπάρκεια, με Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης (FSIQ) 63, τιμή που εμπίπτει στο φάσμα της νοητικής υστέρησης, σύμφωνα με τα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα. Η νοητική αυτή ανεπάρκεια συνοδεύεται από σοβαρή έκπτωση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας, περιορισμένη ικανότητα κατανόησης σύνθετων καταστάσεων, μειωμένη κριτική ικανότητα, αδυναμία λήψης αποφάσεων και αυξημένη ευαλωτότητα σε χειρισμό από τρίτους… Αν ο γενικός δείκτης νοημοσύνης(IQ) έχει βαθμολογία κάτω του 70 αυτό αποτελεί ένδειξη νοητικής αναπηρίας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην αίτηση που κατέθεσε η γιαγιά του μικρού Άγγελου.



«Η νοητική της ανεπάρκεια την καθιστά ευάλωτη»

Στο δικόγραφο της αίτησης, η μητέρα της 27χρονης υποστηρίζει πως η κόρη της παρακολουθείται από παιδοψυχολόγους από μικρή ηλικία. «Η κόρη μου από τη παιδική της ηλικία παρουσίαζε σημαντικές αναπτυξιακές και νοητικές δυσκολίες με διαγνωσμένη ανωριμότητας, μαθησιακές ελλείψεις και μειωμένη ικανότητα κατανόησης κοινωνικών καταστάσεων. Κατά την ενηλικίωσή της, η νοητική της ανεπάρκεια την καθιστούσε ευάλωτη σε χειρισμό από τρίτους και αδυνατούσε να διαχειριστεί τις προσωπικές και οικογενειακές της υποθέσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα περιστατικά που περιγράφει η ίδια στην απολογία της, όπου αναφέρει ότι δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό της και το το παιδί της από κακοποιητικές συμπεριφορές λόγω φόβου και αδυναμίας αντίδρασης. Από μικρή ηλικία, η κόρη μου είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει έγκαιρη πρόνοια για την υποβολή της σε δικαστική συμπαράσταση, παρά το γεγονός ότι οι δυσκολίες της ήταν εμφανείς και σταθερές. Το γεγονός ότι δεν την έθεσα σε δικαστική συμπαράσταση είναι ότι κανείς ειδικός ψυχικής υγείας δεν μου το υπέδειξε», ισχυρίζεται .



Η θέση της συνηγόρου υπεράσπισης

«Η αίτηση για τη θέση της Ε.Κ. σε δικαστική συμπαράσταση αποτελεί θεσμική πράξη προστασίας ενός εξαιρετικά ευάλωτου προσώπου. Βασίζεται σε επίσημες και νόμιμα προσκομισθείσες ψυχιατρικές και ψυχολογικές πραγματογνωμοσύνες. Η ποινική υπόθεση θα κριθεί αποκλειστικά από το αρμόδιο Δικαστήριο», δηλώνει στο protothema.gr, η δικηγόρος της κατηγορουμένης μητέρας Μαρία Αβούρη.

Η αίτηση για τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση της 27χρονης συζητήθηκε πριν από λίγες ημέρες και το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση της απόφασης.