ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Το δεύτερο 10ήμερο του Δεκεμβρίου οι απολογίες Τριαντόπουλου, Αγοραστού κι άλλων έξι κατηγορουμένων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να απολογηθούν οι οκτώ κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών, μεταξύ των οποίων είναι ο πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Η αρεοπαγίτης ανακρίτρια, Φωτεινή Μηλιώνη κάλεσε τους κατηγορούμενους σε απολογία, με όλους να έχουν ήδη παρουσιαστεί για να λάβουν προθεσμίες προκειμένου να ενημερωθούν για τη δικογραφία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η απολογία του Χρήστου Τριαντόπουλου, ο οποίος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ουσιαστικά στην υπόθεση.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, η υπόθεση θα εξεταστεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει με βούλευμα αν οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν στο Ειδικό Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς των θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ζητώντας την αναβάθμιση της πλημμεληματικής κατηγορίας που αποδίδεται στους 8 κατηγορούμενους.

Πηγή: enikos.gr

Κώστας Αγοραστός Τέμπη Χρήστος Τριαντόπουλος

