MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Πυρά Καρυστιανού κατά του εφέτη ανακριτή

Φωτογραφία: larissanet
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζεται σήμερα (28/11) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Πρόκειται για την υπόθεση με την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, σε δηλώσεις της η Μαρία Καρυστιανού στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου εξαπέλυσε πυρά κατά του Εφέτη Ανακριτή σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού.

«Αυτή η δίκη έπρεπε να είναι διαφορετική, με διαφορετικούς κατηγορούμενους ή πιο εμπλουτισμένο κατηγορητήριο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά και ζήτησε τουλάχιστον να κληθεί ως μάρτυρας, ώστε να δώσει εξηγήσεις.

Το παρών δίνει και ο Γιώργος Κουτσόπουλος, ο οποίος έχασε τον εγγονό του Τάσο, στην τραγωδία των Τεμπών, ζητώντας για μία ακόμη φορά δικαίωση.

Λάρισα Μαρία Καρυστιανού Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Εικόνες καταστροφής από τα Τζουμέρκα – “Στον αέρα” σπίτια μετά από κατολίσθηση

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ο Χιου Τζάκμαν έκανε την πρώτη του ανάρτηση με τη Σάτον Φόστερ στα social media

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Μυστακίδη – “Σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι: “Ακούω το πρώτο κρακ και του λέω Γιάννη, σπάει το κάθισμα”, κατέθεσε ο αδερφός του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ στον Περιφερειακό

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Γιώργος Λάγιος: Η εκπομπή μας με την Ελίνα Παπίλα ήταν φιάσκο, τραυματίστηκα