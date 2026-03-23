MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Συγκλόνισε η γιαγιά των τριών κοριτσιών της οικογένειας Πλακιά – Στο δικαστήριο με κορνίζα των εγγονών της

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άφησε ανοιχτές πληγές στις ψυχές των συγγενών των θυμάτων και σήμερα που αρχίζει η δίκη στη Λάρισα ήταν όλοι εκεί.

Η παρουσία όμως μιας συγγενή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα συγκλονίζει. Πρόκειται για την γιαγιά τριών κοριτσιών Πλακιά, της Θώμης, της Χρύσας και της Αναστασίας.

Εμφανώς συγκινημένη και κρατώντας στα χέρια της μια κορνίζα με φωτογραφία των τριών εγγονιών της έδωσε το παρών στη δίκη και ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη στις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα.

Δείτε εικόνες:

Intime
Intime

Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

