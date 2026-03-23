Τέμπη: Συγκλόνισε η γιαγιά των τριών κοριτσιών της οικογένειας Πλακιά – Στο δικαστήριο με κορνίζα των εγγονών της

Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών άφησε ανοιχτές πληγές στις ψυχές των συγγενών των θυμάτων και σήμερα που αρχίζει η δίκη στη Λάρισα ήταν όλοι εκεί.

Η παρουσία όμως μιας συγγενή θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα συγκλονίζει. Πρόκειται για την γιαγιά τριών κοριτσιών Πλακιά, της Θώμης, της Χρύσας και της Αναστασίας.

Εμφανώς συγκινημένη και κρατώντας στα χέρια της μια κορνίζα με φωτογραφία των τριών εγγονιών της έδωσε το παρών στη δίκη και ελπίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη στις ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα.

Δείτε εικόνες:

Intime