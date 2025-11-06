Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων ζητούν την τιμωρία δύο ελεγκτών που καθυστέρησαν τη σύμβαση “717” – Η στάση της Καρυστιανού

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η νέα παρέμβαση συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, οι οποίοι ζητούν την παραδειγματική τιμωρία δύο ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης για «κακουργηματικές πράξεις» που – όπως υποστηρίζουν – συνέβαλαν στην καθυστέρηση υλοποίησης της σύμβασης 717/2014, έργου που αφορούσε τα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το σχετικό κείμενο, το οποίο υπογράφεται από 31 συγγενείς θυμάτων, δεν περιλαμβάνει την υπογραφή της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά καταγγέλλει με σκληρή γλώσσα τους ελεγκτές Χρήστο Σπηλιωτόπουλο και Δημήτριο Τραπεζιώτη, οι οποίοι – όπως αναφέρεται – «παρά τη διαπίστωση σωρείας παράνομων πράξεων, κατέληξαν αυθαίρετα ότι δεν έπρεπε να ασκηθούν διώξεις» κατά επίορκων υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ.

Σύμφωνα με τους συγγενείς, το πόρισμα των δύο ελεγκτών είχε ως αποτέλεσμα «η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο» από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ενώ η παράνομη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συμπεριφορά τους συνέβαλε στην ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση της υλοποίησης της σύμβασης 717/2014.

«Το αποτέλεσμα ήταν η εγκληματική σύγκρουση στα Τέμπη και ο θάνατος 57 ανθρώπων, γεγονότα που δεν θα είχαν επέλθει εάν οι δύο ελεγκτές είχαν αναδείξει εγκαίρως τις παρανομίες», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Οι δύο ελεγκτές αναμένεται να δικαστούν την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, μετά από αναβολή, όχι για κακούργημα αλλά για πλημμέλημα (παράβαση καθήκοντος), γεγονός που προκαλεί την έντονη δυσφορία των συγγενών.

«Θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας», αναφέρουν, τονίζοντας ότι οι πράξεις των δύο ελεγκτών είχαν εγκληματικό χαρακτήρα και «οδήγησαν στο θάνατο των αγαπημένων μας ανθρώπων».

Οι υπογράφοντες συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών

Γκανίδου Δέσποινα – Παπάζογλου Λυσσίμαχος – Βασάρα Ελένη – Τσακλίδης Γεώργιος – Χατζηβασιλείου Νικόλαος – Φιοριάν Γαβριέλα – Παπαγγελής Ηλίας – Ντόλκα Μαρία – Παυλίδου Έλλη – Παυλίδης Βασίλειος – Παυλίδης Σωκράτης – Χούπας Χρήστος – Γκοντούλη Ασημίνα – Ψαρόπουλος Αντώνιος – Ελευθεριάδης Θεόδωρος – Ασλανίδης Παύλος – Λαζαρίδου Νικολέτα – Ασλανίδης Ιωάννης – Ασλανίδης Άγγελος – Μπέζας Δημήτριος – Κοκάλα Φωτεινή – Χατζηχαραλάμπους Βασίλειος – Γεωργακοπούλου Περσεφόνη – Χατζηχαραλάμπους Ανδρέας – Ανδρεάδου Κανέλα – Καρασάββας Αντώνιος – Καρασάββα Ζαφειρώ – Τιλκερίδης Χρήστος – Παπαπέτρου Πέτρα – Τιλκερίδης Δημήτριος – Τιλκερίδης Λουκάς