MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Παρέμβαση εισαγγελέα για την αίθουσα της δίκης – Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η προϊσταμένη εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας μετά από καταγγελίες συγγενών για το κτήριο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ.

Ζητά στοιχεία από την πολεοδομία Δήμου Λαρισαίων, έγγραφα και οικοδομικές άδειες και τον φάκελο πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας. Επίσης ζητά να οριστεί πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός για να μεταβεί στο συνεδριακό κέντρο από προανακριτικό γραφείο για αυτοψία και να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης για το αν υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαθέτουν νομιμότητα, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ καθώς και οποιαδήποτε άλλο ζήτημα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Επίσης σε συμπληρωματική παραγγελία ζητά από αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου δικαιοσύνης για τεχνικές υπηρεσίες να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αφού παραλήφθηκε η αίθουσα ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση.

Πηγή: ertnews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

