ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Νέο αίτημα για αναβολή της δίκης με τα βίντεο – “Ντροπή” φώναξαν συγγενείς των θυμάτων

Συνεχίζεται σήμερα Πέμπτη (30/10) η δίκη για την υπόθεση των βίντεο για την τραγωδία των Τεμπών, με ένταση να επικρατεί μέσα στο δικαστήριο.

Το αίτημα για νέα αναβολή στην δίκη για τα βίντεο του δυστυχήματος στα Τέμπη, που ζητήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης, έφερε αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας.

Η ένταση ξεκίνησε από μια φράση του συνηγόρου προς την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, με τους συγγενείς να αγανακτούν και να φωνάζουν «ντροπή» προς τον συνήγορο, ζητώντας παράλληλα να εμφανιστούν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι στο δικαστήριο.

Ο Γιώργος Κουτσόπουλος, εκπροσωπώντας οικογένειες των θυμάτων, σημείωσε μεταξύ άλλων πως: «Εμείς θέλουμε να αρχίσει η δίκη, αλλά βλέπω ότι θέλουν να την αναβάλλουν πάλι».

Σύμφωνα με το larissanet.gr, πριν την διακοπή ο συνήγορος συγγενών θυμάτων κ. Δημήτρης Σκαρίπας ζήτησε και έλαβε άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να παρασταθεί στη δίκη, επισημαίνοντας έτσι πως δεν υπάρχει κόλλημα από τους δικηγόρους και δεν μπορεί να δοθεί αναβολή για αυτόν τον λόγο.

Η πλευρά της υποστήριξης ζητά να απορριφθεί το αίτημα αναβολής και να διατάξει η εισαγγελέας την βίαιη προσαγωγή των άλλων δύο κατηγορουμένων που δεν παρέστησαν σήμερα στο δικαστήριο.

Το δικαστήριο λόγω της έντασης διέκοψε προσωρινά και αναμένεται να ανέβει ξανά στην έδρα μέσα στην επόμενη ώρα.

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

