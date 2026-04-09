MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Δεκτό το πρώτο αίτημα συγγενών θύματος για εκταφή και εξετάσεις στο εξωτερικό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών φέρνει η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Λάρισας να κάνει δεκτή την αίτηση της οικογένειας του Χρήστου Τηλκερίδη, που ζήτησε για εκταφή και διενέργεια εξετάσεων σε εργαστήρια του εξωτερικού.

Ανοίγει ο δρόμος για τις υπόλοιπες οικογένειες

Το αίτημα της οικογένειας έγινε δεκτό προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα για τον θάνατο του 23χρονου Άγγελου στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για όλες τις οικογένειες που ζητούν να πέσει άπλετο φως για τον θάνατο των παιδιών τους μέσω της εκταφής και εξέτασης των σορών τους.

Σημειώνεται, ότι οι οικογένειες έχουν δώσει τον δικό τους αγώνα προκειμένου οι εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε εργαστήρια του εξωτερικού. Μάλιστα, στο πολυσέλιδο βούλευμα που εκδόθηκε επισημαίνεται ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι απαντήσεις τεσσάρων πανεπιστημίων της χώρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

