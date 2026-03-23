Τέμπη: “Απόλυτη απαξίωση, δεν μπορεί να γίνει δίκη σε αυτή την αίθουσα” λέει η Καρυστιανού – Διεκόπη προσωρινά για να απομακρυνθούν οι κάμερες

Ξεκινά σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους ενώ εκατοντάδες ήταν εκείνοι που τραυματίστηκαν. Η έναρξη της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας ήτανπρογραμματισμένη για τις 09:00, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

Συνολικά 36 άτομα αναμένεται να βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη μοιραία νύχτα στον κεντρικό σταθμό Λάρισας, τον επιθεωρητή τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, δύο γενικούς διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

Λίγο πριν την έναρξη της δίκης, επικράτησε ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα. Συγγενείς θυμάτων επιτέθηκαν λεκτικά κατά κατηγορουμένων.

Σε μια κατάμεστη αίθουσα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε στις 09:00 στην Λάρισα η πολυαναμενόμενη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

«Αρχίζει η συνεδρίαση του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Απαγορεύεται η ολική ή μερική μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ειδικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, μέσω ίντερνετ. Το δικαστήριο θα διακόψει για να απομακρυνθούν τα ΜΜΕ. Παρακαλώ να διευκολυνθούν οι διάδικοι για να αρχίσουν οι νομιμοποιήσεις των συνηγόρων. Τα ΜΜΕ να αποχωρήσουν» είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου κατά την έναρξη του δικαστηρίου, όπως αναφέρει το newsit.gr.

Η δίκη διεκόπη προσωρινά και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ αποχώρησαν. Την ίδια ώρα, συγγενείς των θυμάτων καταγγέλλουν απαράδεκτες συνθήκες στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η δίκη για τα Τέμπη.

Όπως μάλιστα μετέδωσε η ΕΡΤ, συγγενείς των θυμάτων και δικηγόροι κάθονται σε θέσεις που κανονικά θα έπρεπε να κάθονται οι κατηγορούμενοι ενώ η αίθουσα είναι ασφυκτικά γεμάτη.

«Για την αίθουσα που βρισκόμαστε, ακούσαμε τα καλύτερα από τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος δηλώνει ιδιαίτερα περήφανος. Πρόκειται, όπως έχει ειπωθεί, για έναν χώρο που κόστισε περίπου ενάμισι εκατομμύριο ευρώ στον ελληνικό λαό. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η εικόνα που αντικρίζουμε αποτελεί ντροπή και πλήρη απαξίωση όχι μόνο για εμάς, αλλά και για κάθε πολίτη. Μέσα στην αίθουσα είμαστε κυριολεκτικά στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, σαν σαρδέλες, με την πλειοψηφία να στέκεται όρθια. Οι συνθήκες που επικρατούν δεν μπορούν καν να χαρακτηριστούν απλώς τριτοκοσμικές – χρειάζεται ένας νέος όρος για να αποδώσει αυτό που συμβαίνει. Σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί μια δίκαιη και σοβαρή δίκη. Παράλληλα, καταγγέλλουμε την πρόθεση να απομακρυνθούν οι δημοσιογράφοι και οι δακτυλογράφοι από την αίθουσα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Πρόκειται για μια δίκη δημοσίου ενδιαφέροντος, που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, και είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για όσα διαδραματίζονται», περιέγραψε η Μαρία Καρυστιανού.