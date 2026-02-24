MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Αίτημα εξαίρεσης της σύνθεσης του δικαστηρίου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διεκόπη η δίκη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη διακοπή της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην τραγωδία των Τεμπών προχώρησε το δικαστήριο.

Σύμφωνα με το protothema.gr η διακοπή οφείλεται στην ένταση που προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει δύο φορές να προσέλθει ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπαϊκάμης και η γραμματέας του. Οι συνήγοροι των συγγενών απείλησαν ότι θα ζητήσουν αντικατάσταση του δικαστηρίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη διακοπή του δικαστηρίου, για να σκεφτούν οι συγγενείς αν θα προχωρήσουν σε αίτημα εξαίρεσης. Ωστόσο, η πρόεδρος ανέφερε ότι οι προταθέντες μάρτυρες δεν θα προσφέρουν κάτι στην παρούσα φάση της διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά τον χειρισμό του βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και ειδικότερα τη μη παράδοση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, καθώς και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο κατά τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Ως αποτέλεσμα, όταν το υλικό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή, δεν ήταν πλέον δυνατή η ανάκτησή του.

«Δεν ξέρουμε από τι πέθαναν τα παιδιά»

Κατά τη διάρκεια της δίκης υπήρξαν αντιδράσεις από τους συγγενείς. «Ντροπή! Να σηκωθούμε να φύγουμε! Τρία χρόνια μετά και δεν ξέρουμε από τι πέθαναν τα παιδιά μας!» είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν σέβεστε τις μανάδες που είναι εδώ» είπε ο Γιώργος Κουτσόπουλος, παππούς θύματος. «Ωραία δικαιοσύνη έχετε! » φώναξε ο πατέρας του θύματος Χρήστος Τηλκερίδης, ενώ μητέρα άλλου θύματος μίλησε για «Θέατρο-παρωδία!».

«Σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια τα παιδιά πήραν το τρένο και δεν γύρισαν σπίτι τους… Πώς κοιμάστε τα βράδια;» είπε η κυρία Ντόλκα, με την εισαγγελέα να της απαντά: «Εκτός από δικαστές είμαστε και άνθρωποι, αλλά η κρίση μας δεν θα επηρεαστεί από ανθρώπινο παράγοντα, αλλά από νομικά επιχειρήματα».

Προς αναβολή η εκτέλεση του Ντένις Ρούτσι

Την ίδια ώρα, η εκταφή του Ντένις Ρούτσι αναμένεται να μην γίνει αύριο, καθώς φέρεται να υπάρχει προσωρινή ανάκληση. Πάντως, αυτήν την ώρα, οι συγγενείς του υποστηρίζουν ότι δεν έχουν πάρει έγγραφο στα χέρια τους.

Επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε και το πρώτο αίτημα για την κύρια δίκη στις 23 Μαρτίου, ζητώντας την εξαίρεση της σύνθεσης του δικαστηρίου. Όπως υποστήριξε η ίδια και ο συνεργάτης της, τα μέλη που επελέγησαν δεν είναι προϊόν κλήρωσης.

Δίκη Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια στην Κυψέλη, έδωσε μάχη σώμα με σώμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα τέλη Μαρτίου αποφασίζεται η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ινδία: Αεροσκάφος μεταφοράς ασθενών με επτά επιβαίνοντες συνετρίβη στο Τζαρκχάντ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Μπραντ Πιτ: Παύση στα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ύδρα – Την Τετάρτη θα αρχίσουν ξανά

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

6 υγιεινά σνακ που δεν θα χαλάσουν τη δίαιτά σας

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Πονοκέφαλος μετά την προπόνηση: Πότε πρέπει να ανησυχείς;