Τέμπη: Αίτημα εξαίρεσης της σύνθεσης του δικαστηρίου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Διεκόπη η δίκη

Στη διακοπή της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην τραγωδία των Τεμπών προχώρησε το δικαστήριο.

Σύμφωνα με το protothema.gr η διακοπή οφείλεται στην ένταση που προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει δύο φορές να προσέλθει ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπαϊκάμης και η γραμματέας του. Οι συνήγοροι των συγγενών απείλησαν ότι θα ζητήσουν αντικατάσταση του δικαστηρίου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε τη διακοπή του δικαστηρίου, για να σκεφτούν οι συγγενείς αν θα προχωρήσουν σε αίτημα εξαίρεσης. Ωστόσο, η πρόεδρος ανέφερε ότι οι προταθέντες μάρτυρες δεν θα προσφέρουν κάτι στην παρούσα φάση της διαδικασίας.

Η υπόθεση αφορά τον χειρισμό του βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας και ειδικότερα τη μη παράδοση των βίντεο από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, καθώς και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο κατά τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα. Ως αποτέλεσμα, όταν το υλικό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή, δεν ήταν πλέον δυνατή η ανάκτησή του.

«Δεν ξέρουμε από τι πέθαναν τα παιδιά»

Κατά τη διάρκεια της δίκης υπήρξαν αντιδράσεις από τους συγγενείς. «Ντροπή! Να σηκωθούμε να φύγουμε! Τρία χρόνια μετά και δεν ξέρουμε από τι πέθαναν τα παιδιά μας!» είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Δεν σέβεστε τις μανάδες που είναι εδώ» είπε ο Γιώργος Κουτσόπουλος, παππούς θύματος. «Ωραία δικαιοσύνη έχετε! » φώναξε ο πατέρας του θύματος Χρήστος Τηλκερίδης, ενώ μητέρα άλλου θύματος μίλησε για «Θέατρο-παρωδία!».

«Σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια τα παιδιά πήραν το τρένο και δεν γύρισαν σπίτι τους… Πώς κοιμάστε τα βράδια;» είπε η κυρία Ντόλκα, με την εισαγγελέα να της απαντά: «Εκτός από δικαστές είμαστε και άνθρωποι, αλλά η κρίση μας δεν θα επηρεαστεί από ανθρώπινο παράγοντα, αλλά από νομικά επιχειρήματα».

Προς αναβολή η εκτέλεση του Ντένις Ρούτσι

Την ίδια ώρα, η εκταφή του Ντένις Ρούτσι αναμένεται να μην γίνει αύριο, καθώς φέρεται να υπάρχει προσωρινή ανάκληση. Πάντως, αυτήν την ώρα, οι συγγενείς του υποστηρίζουν ότι δεν έχουν πάρει έγγραφο στα χέρια τους.

Επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε και το πρώτο αίτημα για την κύρια δίκη στις 23 Μαρτίου, ζητώντας την εξαίρεση της σύνθεσης του δικαστηρίου. Όπως υποστήριξε η ίδια και ο συνεργάτης της, τα μέλη που επελέγησαν δεν είναι προϊόν κλήρωσης.