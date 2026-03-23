Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών παρά τις διαμαρτυρίες συγγενών για τη χωρητικότητα – “Είμαι με αντικαταθλιπτικά” δήλωσε επιζών της τραγωδίας

Συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία είχε διακοπεί μετά τις έντονες διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων και συνηγόρων για την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην αίθουσα.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο εισαγγελέας της έδρας σημείωσε πως η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί, ώστε αυτοί που πρέπει να δικαιωθούν, να δικαιωθούν.

Η πρόεδρος τόνισε ότι: «Το δικαστήριο θα συνεχίσει την διαδικασία με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων».

«Έχουμε αποφασίσει να γίνει η δίκη και για αυτό είμαστε εδώ. Για να λάβουμε απόφαση αποχής θα πρέπει να συνεδριάσει το αρμόδιο όργανο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Πρόεδρος της Ολομέλειας

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήγοροι και συγγενείς εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τη χωρητικότητα της αίθουσας. Ένας από τους επιζώντες δήλωσε πριν λίγο πως είναι με χάπια και αντικαταθλιπτικά.

Δίκη τραγωδίας στα Τέμπη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ο Τσιτσιπάς γνώρισε βαριά ήττα από τον Φις και είπε “αντίο” στο Miami Open

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Λέσβος: Διαμαρτυρία των αγροτών στο λιμάνι της Μυτιλήνης, ζητούν μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χαρακόπουλος: Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία του εθνικού διαλόγου για βιώσιμη γεωργία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ο Μόντο Ντουπλάντις παντρεύτηκε στα… κρυφά την αγαπημένη του Ντεζιρέ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ τη Δευτέρα υπό το βάρος του πολέμου στη Μέση Ανατολή

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Τριαντάφυλλος μετά το διαζύγιό του: Προχωράω, είναι στην τύχη το αν θα φτιάξω ξανά την προσωπική μου ζωή