Στις 11 Δεκεμβρίου η δίκη στο Εφετείο για τους τέσσερις επιχειρηματίες που καταδικάσθηκαν πρωτοδίκως για τις υποκλοπές

Στις 11 Δεκεμβρίου 2026 έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας η δίκη σε δεύτερο βαθμό των τεσσάρων επιχειρηματιών που είχαν καταδικασθεί πρωτοδίκως σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, οι εν λόγω τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης θα κριθούν εκ νέου από τη Δικαιοσύνη για πλημμελήματα για τα οποία έχουν κηρυχθεί ένοχοι πρωτοδίκως.

Συγκεκριμένα, με βάση την πρωτοβάθμια απόφαση οι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση 126 ετών ο καθένας, με όμως εκτιτέα ποινή 8 χρόνια λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα των πράξεων.