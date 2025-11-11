Στην Ευελπίδων ο παπάς-YouTuber και οι άλλοι επτά κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση – Δείτε φωτογραφίες

Μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 09:00 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο ιερέας YouTuber και οι άλλοι επτά συλληφθέντες, για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και μετανάστες.

Υπενθυμίζεται ​ότι η αστυνομική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε υποθέσεις διακίνησης μεταναστών.

Βασικό μέλος του κυκλώματος φέρεται να είναι ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ιερέας, πρώην μοντέλο, ο οποίος συνελήφθη την Παρασκευή στη Ρόδο. Στην κατοχή του βρέθηκε μια βαλίτσα που περιείχε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται άλλοι δύο ιερείς, εκ των οποίων ο ένας είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές.

​Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο 40χρονος, ο οποίος αυτοαποκαλείται «αρχιεπίσκοπος» και διατηρεί δημοφιλές κανάλι μαγειρικής στο YouTube, χρησιμοποιούσε έναν ιερό ναό Παλαιοημερολογιτών στις Τρεις Γέφυρες ως «καβάτζα» για την αποθήκευση των ναρκωτικών. Ο συγκεκριμένος ναός, τον οποίο οι πιστοί βρήκαν κλειστό την Κυριακή, έχει πλέον σφραγιστεί.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες του Intime