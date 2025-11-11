Στη φυλακή ο ρασοφόρος youtuber και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών

Το δρόμο για τις φυλακές έπειτα από μαραθώνια απολογία πήρε ο ιερέας YouTuber, καθώς επίσης και ένας ακόμη ρασοφόρος, που εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και μεταναστών, το οποίο αποκάλυψαν οι Αρχές.

Ακόμη σήμερα μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπιδων, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ακόμη τρεις κατηγορούμενοι.

Μάλιστα, σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε και ο γιος της 52χρονης κατηγορούμενης ως αρχηγού του κυκλώματος στον οποίο δεν αποδίδεται συμμετοχή στην οργάνωση αλλά κατηγορείται για το πλημμέλημα της βίας κατά υπαλλήλων καθώς φαίνεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Η διαδικασία των απολογιών του κατηγορουμένων θα συνεχιστεί αύριο οπότε και αναμένεται να απολογηθεί η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος καθώς και άλλα δύο φερόμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.