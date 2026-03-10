MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στη φυλακή ο 48χρονος Σουδανός που απειλούσε να ανατινάξει το κτίριο της ΓΑΔΑ με χειροβομβίδες

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 48χρονος Σουδανός που την περασμένη Παρασκευή σκόρπισε τον τρόμο στη ΓΑΔΑ, όπου πήγε κρατώντας χειροβομβίδες.

Στην Ευελπίδων βρέθηκε σήμερα το πρωί ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν, που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τις ενεργές χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ. Μετά την απολογία του, ο κατηγορούμενος για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, αλλά και απειλή, έμεινε μόλις 20 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο και έδωσε εξηγήσεις χωρίς δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ό,τι και προανακριτικά, ότι δηλαδή βρήκε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες, πεταμένες στην περιοχή της Ακρόπολης, θέλησε να της παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου δεν του έδωσαν σημασία και εν συνεχεία πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας για να τις παραδώσει.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, δεν είχε σκοπό να προκαλέσει κακό ή να αντιναχθεί, παρά μόνο να παραδώσει την εκρηκτική ύλη.

Οι ισχυρισμοί του 48χρονου δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, που αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

