MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα – Αποδοκιμασίες από κόσμο που την περίμενε

|
THESTIVAL TEAM

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε λίγο πριν τις 8 το πρωί η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο, όπως αναφέρει το protothema.gr.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη τοποθέτησή της η 46χρονη δήλωσε συντετριμμένη.

«Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνη της νύχτας», είπε στον ΑΝΤ1.

«Απορώ πως έφτασα σε αυτό το σημείο, ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» πρόσθεσε στη δήλωσή της η 46χρονη.

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είναι η πλήρης δήλωση της 46χρονης όπως μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1.

Σαλαμίνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Σπανούλης: Το χάλκινο έφερε μια νέα πνοή, φαίνεται η αύρα της ομάδας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κοπεγχάγη: Απειλές θανάτου σε πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και την έγκυο σύζυγο του μετά το ματς με την Καϊράτ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, να ανασκευάσει

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Ο Σάκης Τανιμανίδης φόρεσε την περούκα της Χριστίνας Μπόμπα και “έσπασε” το Instagram – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Novartis: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεια των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ζουράρις: Τον ζωντανό ακόμη Μητσοτάκη θα τον σκοτώσουν οι πεθαμένοι, οι νεκροί των Τεμπών