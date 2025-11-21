MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Στα δικαστήρια Ηρακλείου ο 58χρονος πατέρας των Φραγκιαδάκηδων – Αρνείται τη συμμετοχή του στο μακελειό στα Βορίζια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 58χρονος πατέρας των αδελφών Φραγκιαδάκηδων, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε τα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου. Ο ίδιος απορρίπτει όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Λευτέρη Κάρτσωνα, ο 58χρονος δεν είχε καμία εμπλοκή στους πυροβολισμούς, καθώς την ώρα του συμβάντος βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, όπου έδινε κατάθεση σχετικά με προηγούμενο περιστατικό στο σπίτι του 27χρονου γιου του. Ο άνδρας παραδόθηκε στις αρχές λίγες ώρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Τι υποστήριξε ο 58χρονος στην κατάθεσή του

Όπως αναφέρει το Patris.gr, στην Ένορκη Εξέταση Μάρτυρα περιγράφεται πως ο 58χρονος είχε μεταβεί το πρωί της 1ης Νοεμβρίου στις Μοίρες για να καταθέσει σχετικά με την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του γιου του. Ο ίδιος ισχυρίστηκε:

«Αμέσως πήρα το αμάξι μου μαζί με τον αδερφό μου και πήγα προς το σημείο αυτό. Όταν πλησιάσαμε καταλάβαμε ότι η έκρηξη είχε γίνει εκεί. Η ζημιά είναι τεράστια και δεν ξέρω αν γίνεται να φτιαχτεί ξανά το σπίτι. Μάλλον κάποιος έβαλε εκρηκτικά μπροστά στην πόρτα του σπιτιού… Μετά από αυτό πήρα τηλέφωνο την αστυνομία που ήρθε στο σημείο. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιος μπορεί να έκανε τέτοιο πράγμα στο γιο μου και στην οικογένειά μου…».

Καταθέσεις που τον «καίνε»

Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους μαρτυρίες που τον φέρνουν παρόντα στο σημείο του μακελειού. Η 59χρονη μητέρα του Φανούρη Καργάκη κατέθεσε ότι ο 58χρονος ήταν ένας από τους άνδρες που άνοιξαν πυρ κατά του γιου της, υποστηρίζοντας ότι τον είδε την ώρα των πυροβολισμών.

Βορίζια

