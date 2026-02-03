Σέρρες: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης κατάκοιτης θείας του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 56χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 78χρονης κατάκοιτης θείας του σε χωριό των Σερρών.

Ο κατηγορούμενος, οποίος διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, φέρεται να παραδέχθηκε προανακριτικά ότι είχε σεξουαλική επαφή με την 78χρονη, ωστόσο υποστήριξε ότι γίνονταν με τη συναίνεση της ηλικιωμένης γυναίκας και αρνήθηκε την πράξη του βιασμού, σύμφωνα με το protothema.gr. Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σήμερα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται στη φυλακή.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία που έκανε στις Αρχές η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας κάλεσε στις 2 το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ότι η 78χρονη μητέρα της, έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Μάλιστα, η ηλικιωμένη αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας και βρίσκεται κατάκοιτη στην οικία της στις Σέρρες, όπου τη φροντίζουν οικεία της πρόσωπα.

Αμέσως μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του θύματος ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 78χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών προκειμένου να εξετασθεί από τους γιατρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσης που έδωσε εντός του Νοσοκομείου, παρουσία ψυχιάτρου, η ηλικιωμένη επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της, το απόγευμα της ίδιες ημέρας.

Επιπλέον, δήλωσε πως έχει υποστεί ανάλογες πράξεις και στο παρελθόν, χωρίς να αναφέρει κάτι στα παιδιά της. Λίγες ώρες μετά την καταγγελία ο 56χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.