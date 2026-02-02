Σέρρες: Απολογείται σήμερα ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του

Απολογείται σήμερα το μεσημέρι ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του σε χωριό των Σερρών.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην αρμόδια εισαγγελέα και σύμφωνα με τον διορισμένο από το δικαστήριο δικηγόρο του ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε βιασμός, αλλά ερωτική πράξη, η οποία έγινε με τη συναίνεση της 78χρονης.

Τέλος, η εισαγγελέας του απήγγειλε κατηγορία για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών.