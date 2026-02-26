Σε εκκρεμότητα δεκάδες δικογραφίες λόγω μη έκδοσης ιστολογικών εκθέσεων – Καταγγελίες συγγενών για συγκεκριμένο ιατροδικαστή

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ιστοπαθολογικών εξετάσεων που συνδέονται με θανάτους κατόπιν φερόμενων ιατρικών λαθών διατυπώνουν συγγενείς θανόντων μαζί με τον νομικό τους εκπρόσωπο. Όπως υποστηρίζουν, η μη ολοκλήρωση βασικών ιατροδικαστικών εγγράφων έχει ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη εκκρεμότητα ποινικών φακέλων σε αστυνομικές υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας, με καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα τρία έτη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο συνήγορος των οικογενειών, Νάσος Διαλυνάς, μεγάλος αριθμός υποθέσεων φέρεται να είχε ανατεθεί σε συγκεκριμένο παθολογοανατόμο χωρίς να έχουν παραδοθεί οι αναγκαίες ιστοπαθολογικές εκθέσεις, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την πρόοδο των ερευνών. Κατά τον ίδιο, η έλλειψη των συγκεκριμένων εγγράφων έχει ως συνέπεια να παραμένουν ανοιχτές υποθέσεις θανάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά «υπήρξαν περιπτώσεις θανάτων που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και οι υποθέσεις αυτές λιμνάζουν εδώ και τρία χρόνια, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα αστυνομικά τμήματα τα οποία παρήγγειλαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία να εκδώσει τις εκθέσεις νεκροψίας-νεκροτομής και μέχρι τώρα δεν έχουν παραδοθεί. Αφορούν αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και των Γιαννιτσών, των Γρεβενών κι άλλων. Κατόπιν ένστασής μας, μας πληροφόρησαν οι αστυνομικές αρχές ότι περιμένουν την ιστοπαθολογική έκθεση του Παθολογοανατόμου ο οποίος δεν έχει παραδώσει τίποτα».

Ο ίδιος κάνει λόγο για συστημική δυσλειτουργία, επικαλούμενος πληροφορίες που ανεβάζουν τον αριθμό των εκκρεμών φακέλων σε περίπου 1.100. Όπως σημειώνει, η εκτίμηση αυτή αποτέλεσε τη βάση για την κατάθεση μήνυσης για παράβαση καθήκοντος, αρχικά σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου και κατά παντός υπευθύνου.

«Κατόπιν πληροφοριών από άλλες πηγές μας οι υποθέσεις αυτές αφορούν τις 1100, για αυτό θεωρήσαμε ότι μια τέτοια παθογένεια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Καταθέσαμε μήνυση που απευθύνεται στον συγκεκριμένο άνθρωπο για παράβαση καθήκοντος σε πρώτη φάση και κατά παντός υπευθύνου. Οι δικές μας περιπτώσεις είναι πέντε που αφορούν θανάτους αδελφών, μητέρων, συζύγων».

Οι αριθμοί, όπως επισημαίνουν, αντιστοιχούν σε οικογένειες που αναμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών προκειμένου να προχωρήσει η δικαστική διερεύνηση. Η καθυστέρηση στην έκδοση της ιστολογικής εξέτασης περιγράφεται ως το βασικό εμπόδιο για την εξέλιξη των υποθέσεων.

Η Ευαγγελία Λαμπρέτσα, η οποία απώλεσε τη μητέρα της μετά από επέμβαση αφαίρεσης χολής, αναφέρει ότι η δικογραφία παραμένει σε εκκρεμότητα επί τρία χρόνια λόγω της μη ολοκλήρωσης της ιστολογικής εξέτασης. Όπως δηλώνει «ονομάζομαι Ευαγγελία Λαμπρέτσα, έχασα τη μητέρα μου πριν 3 χρόνια έπειτα από χειρουργείο, αφαίρεση χολής. Καθυστερεί η ιστολογική εξέταση που είναι βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Η δικογραφία βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, απαράδεκτο! Είναι ένας κύριος υπεύθυνος για την ιστολογική εξέταση αλλά πάνω από αυτόν τον κύριο υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι, η ιατροδικαστική υπηρεσία, οι εισαγγελείς, μας λένε για κωλύματα».

Αντίστοιχη είναι η αναφορά άλλου μέλους οικογένειας, το οποίο δηλώνει «πριν δυόμιση χρόνια είχε πεθάνει η μητέρα μου και έχουμε τώρα τρία αδέρφια πίσω και δεν προχωράει η διαδικασία, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους».

Ο Ηλίας Μπιμπίδης περιγράφει ότι η υπόθεση της οικογένειάς του παραμένει στάσιμη, παρά την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, εξαιτίας της εκκρεμότητας της ιστολογικής εξέτασης. Όπως αναφέρει «ονομάζομαι Ηλίας Μπιμπίδης, έχουμε υποστεί μια αδικία μεγάλη και απευθυνθήκαμε στη δικαιοσύνη για να βρούμε το δίκιο μας, αλλά βλέπω ότι καθυστερεί. Έγινε μια μεγάλη ιατρική αμέλεια και χρειάστηκε να γίνει μια ιστολογική εξέταση, το μόνο χαρτί που λείπει από τη δικογραφία, το οποίο μας καθυστερεί εδώ και δύο χρόνια. Έχω χάσει σύζυγο, τα παιδιά μου έχουν χάσει τη μητέρα τους από σοβαρό ιατρικό λάθος, το μόνο που λείπει είναι η ιστολογική».

Οι καταγγελίες αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες δικαστικές και εποπτικές αρχές. Μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης, οι σχετικές δικογραφίες παραμένουν ανοιχτές, με την πρόοδό τους να εξαρτάται από την έκδοση των εκκρεμών ιστοπαθολογικών εκθέσεων.