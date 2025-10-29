Σε δίκη για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον ο πρώην φίλος της από την Κρήτη

Εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 54χρονης Βρετανίδας Τζιν Χάνλον, το πτώμα της οποίας είχε εντοπιστεί να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου, τον Μάρτιο του 2009. Σχεδόν 16 χρόνια μετά τον μυστηριώδη θάνατο, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου παραπέμπει σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ανατολικής Κρήτης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τον πρώην φίλο της.

Πρόκειται για έναν Κρητικό, ο οποίος είχε εξεταστεί ως ύποπτος πριν από χρόνια, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του, αλλά η περίπτωση του επανήλθε στο «κάδρο» των Αρχών που τον κάλεσαν σε απολογία μέσα στον Ιανουάριο, σύμφωνα με το cretalive.gr. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμιξη στο θάνατο της 54χρονης, η οποία είχε επιλέξει να ζει μόνιμα στην Κρήτη και ειδικότερα στην περιοχή των Γουβών.

Παρά την εισήγηση της αρμόδιας εισαγγελέως που στις αρχές Αυγούστου πρότεινε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο καθώς έκρινε ότι δεν προκύπτουν στοιχεία ικανά για να «στείλουν» στο εδώλιο τον ύποπτο, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου αποφάνθηκε υπέρ της παραπομπής του Κρητικού σε δίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Χάνλον, Απόστολος Ξυριτάκης επιβεβαίωσε στο cretalive.gr την είδηση της παραπομπής σε δίκη, τονίζοντας ότι «η οικογένεια είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη που το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου παραπέμπει ενώπιον του ΜΟΔ Ανατολικής Κρήτης τον πρώην φίλο της θανούσης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση».

Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοσημείωτη, όπως είπε, συνεισφορά ιδιωτικού ερευνητή, για την εξεύρεση σημαντικών στοιχείων. «Θεωρούμε ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα δώσει την πρέπουσα προσοχή στα αποδεικτικά στοιχεία και θα οδηγηθεί σε ασφαλή κρίση», είπε.

Ο φάκελος για την υπόθεση είχε ανοίξει για τέταρτη φορά τον φετινό Ιούνιο. Η επιμονή των τριών γιων της άτυχης γυναίκας να βρουν την άκρη του νήματος και να μάθουν τι συνέβη στη μητέρα τους τη μοιραία νύχτα του Μαρτίου του 2009, βρήκε για μία ακόμα φορά πρόσφορο έδαφος καθώς η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτελεί επιθυμία και των ελληνικών αρχών.

Το χρονικό

Το άψυχο σώμα της Τζιν Χάνλον είχε βρεθεί να επιπλέει στα ανοιχτά της ακτής στο Ηράκλειο τον Μάρτιο του 2009, τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Αρχικά, ο θάνατός της αποδόθηκε σε πνιγμό. Ωστόσο, μια δεύτερη ιατροδικαστική έρευνα ανέτρεψε τα δεδομένα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα είχε υποστεί τραυματισμό από πτώση πριν βρεθεί στη θάλασσα. Το εύρημα είχε μετατρέψει την υπόθεση σε ανθρωποκτονία.