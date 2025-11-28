Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

Προφυλακιστέα κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας η 46χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου.

Η 46χρονη είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς τη δολοφονία της ηλικιωμένης αλλά κατά στην απολογία της στις εισαγγελικές Αρχές άλλαξε στάση.

Η 46χρονη υποστήριξε στην ανακρίτρια ότι δεν θυμάται απολύτως τίποτα από την ημέρα της δολοφονίας στη Σαλαμίνα και ότι έχει «κενά μνήμης», σύμφωνα με την δικηγόρο της.

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα, στο ΕΡΤnews, η 46χρονη «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

«Τα στοιχεία είναι ελλιπή» είπε η δικηγόρος της κατηγορούμενης, επισημαίνοντας πως «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».