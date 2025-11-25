Πρώτη δικαίωση για ζευγάρι που είχε πέσει θύμα κέντρου γονιμότητας στην Κρήτη – Είχε κάνει επτά εξωσωματικές

Πρώτη δικαίωση για ζευγάρι, που είχε πέσει θύμα του οργανωμένου κυκλώματος σε μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά, αποκομίζοντας εκατομμύρια από το εμπόριο ωαρίων και τις παράνομες εξωσωματικές.

Το Πρωτοδικείο Χανίων δικαιώνει το ζευγάρι και υποχρεώνει τους εναγόμενους να καταβάλουν τα έξοδα όλων των εξωσωματικών προσπαθειών συν τον νόμιμο τόκο.

Παράλληλα, το δικαστήριο υποχρεώνει τους εναγόμενους να αποδώσουν επιπλέον ποσό στο ζευγάρι ως χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Στο Creta24 μίλησε ο Μάνος Μαλαξιανάκης, που με τη σύζυγό του είναι ένα από τα ζευγάρια που έπεσαν θύματα του κυκλώματος εμπορίας βρεφών και τώρα έλαβε την πρώτη δικαίωση. Το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε επτά εξωσωματικές στο συγκεκριμένο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουμε την πρωτόδικη απόφαση κατά του κέντρου, η οποία αναγνωρίζει όντως όλα αυτά για τα οποία τους ασκήθηκε η αγωγή. Είναι μια δικαίωση για εμάς. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και όλο αυτό δε θα είχε επιτευχθεί χωρίς την εξαιρετική βοήθεια της δικηγόρου Λιάνας Τογαντζή. Εμείς έχουμε δύο πλαστές και δύο παραποιημένες εξωσωματικές σε αυτό το κέντρο και είμαστε πολύ χαρούμενοι για την έκβαση αυτής της αγωγής».

Το 2023 το ζευγάρι ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι από το 2018 βρέθηκαν τέσσερις πλαστές και δύο παραποιημένες εξωσωματικές στο κέντρο, που τους αφορούσαν. «Πέσαμε από τα σύννεφα, δεν περιμέναμε ότι κρύβεται κάτι πίσω από όλο αυτό. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για εμάς και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», δήλωσε ο κ. Μαλαξιανάκης.