MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Προσήχθη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Πήρε προθεσμία για την Παρασκευή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσήχθη πριν από λίγα λεπτά ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Λαμίας, ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού. Ισχυρά αστυνομικά μέτρα και πλήθος αστυνομικών βρίσκονται γύρω από το δικαστικό μέγαρο. Ο αρχιφύλακας έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο αρχιφύλακας είχε συλληφθεί χθες στην Καρδίτσα, μετά από ένταλμα της ανακρίτριας Λαμίας, η οποία δεν πείσθηκε από τις καταθέσεις που είχαν δοθεί και διέταξε τη σύλληψη και την προσαγωγή του. Κρατήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση και μεταφέρθηκε πριν λίγο στα δικαστήρια της Λαμίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φυλακές Δομοκού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα από τους ισχυρούς ανέμους – Πάνω από 180 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Μάτι: “Δεν είναι δυστύχημα αλλά έγκλημα με ποινικές ευθύνες” – Η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Βιολάντα: Εγκληματικές παραλείψεις δείχνει το πόρισμα για τη φονική έκρηξη που κόστισε πέντε ζωές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πέραμος: Φωτογραφία από το αμάξι που χρησιμοποίησαν και έκαψαν οι απαγωγείς του 27χρονου δολοφονημένου – Tι βλέπει η ΕΛΑΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε βιοτεχνία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα είπε στον ανακριτή ότι στον χώρο του εργοστασίου έπαιζαν τα παιδιά του και δεν γνώριζε τον κίνδυνο