Προφυλακίστηκαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος για τις απάτες σε σουίτες καζίνο

Προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες και θύμα τους κατήγγειλε πως έπεσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τρεις ακόμα κατηγορούμενοι.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Το κύκλωμα έκανε «χρυσές» δουλειές καθώς τα μέλη του κατάφεραν να υφαρπάξουν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ως αρχηγός της ομάδας εμφανίζεται ένας 53χρονος άνδρας ενώ, ως υπαρχηγός, ένας γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ. Παράλληλα, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη δύο άτομα ως συνεργοί.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης, οι κατηγορούμενοι αναζητούσαν εύρωστους οικονομικά επαγγελματίες και τους προσέγγιζαν με το πρόσχημα επένδυσης στο καζίνο Λουτρακίου, η οποία θα τους επέφερε μηνιαίως κέρδος 10% έως 20% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου.

Προς επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους, ο αρχηγός της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως ανώτερο στέλεχος του Καζίνο Λουτρακίου και ορίζοντας συναντήσεις με τα θύματα σε σουίτες του ξενοδοχείου του καζίνο επιδείκνυαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και σημαντική ποσότητα σε χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολυτίμους λίθους (αμφιβόλου γνησιότητας), επικαλούμενοι ότι αυτά προέρχονται από τις επενδύσεις.

Αποτέλεσμα ήταν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προς απόδειξη της αξιοπιστίας της επένδυσης των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις παρέδιδαν-επιδείκνυαν στα θύματα πλάστες επιταγές.

Επιπρόσθετα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση πρόβαλε διάφορες προφάσεις, επιτείνοντας την καθυστέρηση και διατηρώντας την πλάνη των θυμάτων.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση και είναι, ενδεικτικό, του θράσους των εμπλεκομένων είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να κάμψουν τις αξιώσεις ενός θύματος που ζητούσε πίσω τα χρήματά του, σκηνοθέτησαν «εικονική» ληστεία προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Παράλληλα, σε άλλη περίπτωση, η οργάνωση σκηνοθέτησε εικονική σύλληψη του υπαρχηγού αυτής από άτομα που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί και προέβησαν στην αφαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού με το πρόσχημα της νόμιμης κατάσχεσης.