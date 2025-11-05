MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Προφυλακιστέος ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ στο Λαύριο που ασελγούσε σε ανήλικη

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε μετά την απολογία του ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών στο Λαύριο, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος μιας 16χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ο 72χρονος κατά τη διάρκεια της απολογίας του αρνήθηκε την κατηγορία. «Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι παράγοντας της τοπικής ομάδας βόλεϊ Λαυρίου» φέρεται να υποστήριξε σήμερα στο ανακριτικό γραφείο.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 72χρονου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.

Τέλος, η αστυνομία ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα παρόμοια περιστατικά.

Ασέλγεια Βόλεϊ

