MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Προφυλακιστέος ο 64χρονος που σκότωσε τον αδερφό του στην Κρήτη: Ζήτησε συγγνώμη

|
THESTIVAL TEAM

Την προφυλάκιση του 64χρονου άνδρα από τη Μάρθα Βιάννου αποφάσισαν οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές Ηρακλείου, μετά την απολογία του για τη δολοφονία του μεγαλύτερου αδερφού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η διαδικασία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ήταν σύντομη, καθώς ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη.

Ο συνήγορός του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική του κατάσταση.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (14/02) όταν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 64χρονο να παραδέχεται ότι είχε σκοτώσει τον αδελφό του.

Στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε ο 67χρονος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον τράχηλο και τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης για Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: “Η Ελλάδα υποκλίνεται σε μία σπουδαία προσωπικότητα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 27 λεπτά πριν

Αντώνης Σαμαράς σε Κωνσταντίνο Τασούλα: Σε λάθος κατεύθυνση τα εθνικά, αδιέξοδα στο εσωτερικό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 37 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 22χρονη κοντά στο “Ιπποκράτειο” – 55χρονος της έκλεισε το στόμα και επιχείρησε να τη ληστέψει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κ. Μητσοτάκης: Αυτή η χρονιά πριν τις εκλογές θα καθορίσει την πορεία της πατρίδας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Γενική συνέλευση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου στις 10 Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Φάμελλος: Το καθεστώς Μητσοτάκη εκπροσωπεί την ολιγαρχία και ερημώνει την περιφέρεια