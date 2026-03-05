Προφυλακιστέος ο 38χρονος σύντροφος της Νεκταρίας για την δολοφονία της στον Κολωνό – “Της είχα δώσει μόνο δύο χαστούκια”

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 38χρονος σύντροφος της Νεκταρίας που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στα σκαλιά του σπιτιού της, στον Κολωνό.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτριας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την πράξη της διακεκριμένης περίπτωσης ενδοοικογενειακής βλάβης ενώ αποσύρθηκε ελλείψει στοιχείων και επαρκών ενδείξεων η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

«Της είχα δώσει μόνο δύο χαστούκια» είπε στην απολογία του

Ο σύντροφος της 31χρονης Νεκταρίας, που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό, δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με τον θάνατό της.

Κατά την απολογία του, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της νεαρής γυναίκας και τόνισε ότι προσπαθούσε επίμονα να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τη σοβαρή εξάρτησή της από το αλκοόλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γνωριμία τους έγινε το 2024 μέσω κοινής παρέας και σύντομα η σχέση τους εξελίχθηκε σε δεσμό. Λίγο αργότερα συγκατοίκησαν στο σπίτι του, με τον 38χρονο να πιστεύει ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια κοινή πορεία ζωής. Τόνισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κλείδωνε την εξώπορτα κατόπιν δικής της επιθυμίας, ώστε να μην βγει σε κακή κατάσταση, ενώ η ίδια διέθετε πάντα κλειδιά και χρήματα, τα οποία συχνά χρησιμοποιούσε για την αγορά αλκοόλ.

Αναφορικά με την 28η Φεβρουαρίου 2026, την ημέρα που η Νεκταρία βρέθηκε αναίσθητη στις σκάλες του σπιτιού, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι το πρωί εκείνης της ημέρας η γυναίκα τον ξύπνησε λόγω έντονων πόνων και του ζήτησε να αγοράσει φάρμακα. Επέστρεψε στο σπίτι γύρω στις 12:20–12:30, τη βοήθησε να ξαπλώσει και έφυγε για την εργασία του. Όταν διαπίστωσε ότι δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, γύρισε περίπου στις 15:00 και την βρήκε πεσμένη στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις της. Κάλεσε συγγενείς και το ΕΚΑΒ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο θάνατος προήλθε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, και όχι από χτύπημα.

Ο 38χρονος παραδέχθηκε μόνο δύο χαστούκια που είχε δώσει στη Νεκταρία μετά από έντονο καβγά, χωρίς όμως να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή μόνιμη βλάβη. Επιμένει ότι η εξάρτησή της από το αλκοόλ και οι έντονες ζαλάδες της εξηγούν τους μώλωπες και τις εκχυμώσεις που εντοπίστηκαν στο σώμα της, ενώ ο θάνατός της οφείλεται αποκλειστικά στην κίρρωση ήπατος.

Τέλος, ο κατηγορούμενος υπογράμμισε ότι πίστευε πως η Νεκταρία ενδέχεται να ήταν έγκυος, γεγονός που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε, και ότι η ψυχολογική του κατάσταση μετά τον θάνατό της και τη σύλληψή του ήταν εξαιρετικά δύσκολη.