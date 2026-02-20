MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Προφυλακιστέοι ο δράστης και ο Αρχιφύλακας για το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού

Φωτογραφία: Intime
|
Με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τόσο ο Βούλγαρος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος στις φυλακές Δομοκού, όσο και ο Αρχιφύλακας, που κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Η πολύωρη διαδικασία στα δικαστήρια της Λαμίας διήρκεσε συνολικά πάνω από 10 ώρες, καθώς ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ. Στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες και των δύο κατηγορουμένων, που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες για τον καθένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ισχυρισμοί που προέβαλαν στις απολογίες τους και οι δύο και ιδιαίτερα η άρνηση του κατηγορητηρίου, δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα Ανακριτής και Εισαγγελέας να αποφασίσουν την προσωρινή κράτησή τους, σηματοδοτώντας την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος εντός των φυλακών.

Δομοκός

