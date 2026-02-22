Πολύνεκρο ναυάγιο νότια του Ηρακλείου: Στον Εισαγγελέα οι διακινητές – “Σβήνουν” οι ελπίδες για τους αγνοούμενους μετανάστες
Την ώρα που ανοιχτά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους μετανάστες του πολύνεκρου ναυαγίου, οι δύο νεαροί, φερόμενοι ως διακινητές, πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.
Ο 25χρονος και ο 19χρονος με καταγωγή από το Σουδάν, που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/02), αλλά και για τη διακίνηση των δεκάδων μεταναστών, οδηγήθηκαν ενώπιον Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Από το ναυάγιο νότια του Ηρακλείου, ανασύρθηκαν τρεις άνδρες νεκροί, ενώ διασώθηκαν άλλοι 20, ανάμεσά του τέσσερις ανήλικοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες τους, στη μοιραία λέμβο που ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης και ανετράπη εξαιτίας των ισχυρών κυματισμών, επέβαιναν συνολικά 50 άτομα.
Αν και οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα, οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίζονται.
Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης των μεταναστών από το ναυάγιο, μια ακόμη βάρκα με 67 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Ως διακινητής, συνελήφθη ένας 21χρονος υπήκοος Σουδάν.
Οι μετανάστες έχουν μεταφερθεί στο κτίριο του πρώην ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Νίκος Κοκλώνης προς τον Γιώργο Λιάγκα: Πιο πολύ trash μου φαίνονται κάποια πρωινά που βγάζουν με το τσιγκέλι ένα θέμα, πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου
- Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς 223 έκτακτα περιστατικά στο Καρναβάλι της Πάτρας
- Κατερίνα Καραβάτου για Νίκο Αποστολόπουλο: “Άκουσα ότι είχε πει κάτι πολύ χοντρό για μένα”