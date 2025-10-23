MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ποινική δίωξη στους 37 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Από το 2018 μέχρι σήμερα η ζημιά για ΕΕ και Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ποινική δίωξη ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του Έλληνα Ευρωπαίου ανακριτή και να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται.

Πιθανότατα θα ζητήσουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν καταφέρει μέσα από ψεύτικες δηλώσεις να λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 37 άτομα, ανάμεσα τους κι ένας λογιστής, ο οποίος είχε κομβικό ρόλο στο κύκλωμα.

Aπό το σύνολο της δράσης της οργάνωσης, από το 2018 μέχρι σήμερα, η ζημιά σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, ενώ αναμένεται να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ μετά τον πλήρη έλεγχο.

Τα μέλη της οργάνωσης που είχαν αρχηγικό ρόλο έβρισκαν αγροτεμάχια, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί, έχοντας τρόπο να μπαίνουν στο σύστημα και τα δήλωναν στο όνομα ανθρώπων που εργάζονταν ως μάγειρες, σερβιτόροι, οδηγοί, ηλεκτρολόγοι, DJ, υπάλληλοι ξενοδοχείου, πωλητές κτλ.

Μεταξύ των κατηγορουμένων συμπεριλαμβάνονται και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

ΟΠΕΚΕΠΕ

