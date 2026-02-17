Ποινική δίωξη στην τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 σταθμευμένα οχήματα

Ποινική δίωξη για δύο πλημμελήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος της 36χρονης τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή του Κολωνάκι.

Η δίωξη αφορά τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κατηγορούμενη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τη μέτρηση να ανέρχεται σε 0,83 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, επίπεδο που υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.

Η 36χρονη παραπέμπεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.