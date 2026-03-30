Ποινή φυλάκισης 4 ετών στον Κωνσταντίνο Φλώρο για τον ξυλοδαρμό του βουλευτή Βασίλη Γραμμένου

Ποινή φυλάκισης 4 ετών στον ανεξάρτητο βουλευτή Κωνσταντίνο Φλώρο για το βίαιο επεισόδιο με θύμα τον βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης» Βασίλη Γραμμένο έξω από την Ολομέλεια της Βουλής τον Απρίλιο του 2024 επέβαλε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.



Το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο βουλευτή για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Το δικαστήριο αποφάσισε ωστόσο η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ακόμη, το δικαστήριο με οριακή πλειοψηφία 4-3 αποφάσισε να αναγνωρίσει στον κατηγορούμενο μόνο το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, σύμφωνα με το protothema.gr.



Αντίθετα, απέρριψε τα υπόλοιπα ελαφρυντικά που αυτός αιτήθηκε δια των συνηγόρων του και συγκεκριμένα, της ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος, της ειλικρινούς μετάνοια και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.



Να σημειωθεί πάντως ότι ο εισαγγελέας τα έδρας είχε προτείνει την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών περιστάσεων σημειώνοντας «αυτές οι συμπεριφορές μέσα στη Βουλή μας λυπούν όλους».



Νωρίτερα, κατά την απολογία του στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος είχε κάνε, μεταξύ άλλων, λόγο για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του», υποστηρίζοντας πως είχε δεχθεί χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της «Ελληνικής Λύσης». «Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδραση μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κ. Φλώρος.