ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στη “stalker” του Γιάννη Πλούταρχου

THESTIVAL TEAM

Στη φυλακή θα οδηγηθεί εφόσον συνεχίσει να ενοχλεί τον Γιάννη Πλούταρχο ή τον πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων μια 48χρονη γυναίκα, την οποία έχει μηνύσει ο τραγουδιστής για παραβίαση οικιακής ειρήνης, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και πρόκληση τρόμου.

Το δικαστήριο την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, καθώς την έκρινε ένοχη για δύο από τα τρία αδικήματα που της είχαν αποδοθεί.

Η εισαγγελέας εισηγήθηκε τη μερική έκτιση της ποινής για τρεις μήνες, με την πρόεδρο τελικά να αποφασίζει η γυναίκα να οδηγηθεί στη φυλακή εφόσον παραβιάσει τους εξής περιοριστικούς όρους:

-Να μη πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και
-Να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο

Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε ως μοναδική μάρτυρας η σύζυγος του τραγουδιστή, η οποία περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένεια της από την 48χρονη, ενώ όπως είπε δεν δίστασε να εμφανιστεί στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.

Η κατηγορούμενη δεν παραβρέθηκε στη δίκη.

