Ποινή 18 μηνών σε 23χρονη για ψευδή καταγγελία βιασμού – Αθώοι οι δύο νεαροί Λαρισαίοι

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μια 22χρονη Βολιώτισσα, η οποία κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, μετά την καταγγελία βιασμού που είχε υποβάλει σε βάρος δύο νεαρών Λαρισαίων. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 33 ετών, είχαν προηγουμένως κριθεί ομόφωνα αθώοι από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, με αθωωτική και την εισαγγελική πρόταση, και στη συνέχεια κινήθηκαν νομικά εναντίον της.

Δίωξη είχε ασκηθεί και σε φίλη της 22χρονης, η οποία είχε αναδημοσιεύσει την καταγγελία στο Instagram. Η νεαρή κρίθηκε αθώα για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε δόλος και βασίστηκε σε αυτά που της είχε μεταφέρει η κατηγορούμενη. Αντίθετα, η 22χρονη καταδικάστηκε, με το δικαστήριο να της αναγνωρίζει το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη επέμεινε ότι υπήρξε θύμα βιασμού σε απομονωμένη περιοχή έξω από τον Βόλο, τον Μάιο του 2021. Υποστήριξε ότι δεν επιθυμούσε καμία σεξουαλική επαφή και ότι γνώριζε μόνο τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους μέσω κοινής παρέας, ενώ διατηρούσε ήδη σχέση με άλλον νεαρό. Συγγενικό της πρόσωπο κατέθεσε για το πώς πληροφορήθηκε το περιστατικό και την καταγγελία.

Οι δύο μηνυτές υποστήριξαν ότι ό,τι συνέβη έγινε με τη συναίνεση της 22χρονης, ενώ ο 29χρονος έκανε λόγο για καταγγελία που κατατέθηκε έναν μήνα αργότερα λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Όπως κατέθεσαν, η υπόθεση τους προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις: ο ένας έχασε πελάτες από την επιχείρησή του και ο δεύτερος δεν μπόρεσε να συνεχίσει την καριέρα του ως επαγγελματίας οπλίτης, λόγω της εκκρεμούς κατηγορίας.