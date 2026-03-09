Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβλήθηκε η εκδίκαση της μήνυσης για ψευδή κατάθεση σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας

Αναβλήθηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου 2026 η εκδίκαση της μήνυσης που κατέθεσε ο Πέτρος Φιλιππίδης σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας, που τον είχε καταγγείλει για βιασμό. Για τη συγκεκριμένη, καταγγελία ο ηθοποιός αθωώθηκε. Καταδικάστηκε όμως, για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έφτασε στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από την σύζυγό του. Πέρασε στα ενδότερα από την πίσω είσοδο, προφανώς για να αποφύγει κάμερες και δημοσιογράφους.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ζητήθηκε να οριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασης καθώς η κ. Πακιρτζιδου απουσίαζε λόγω ασθένειας και ο κ. Δημητρακοπουλος λόγω εκδίκασης άλλων υποθέσεων κακουργηματικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί.

Η πλευρά της καταγγέλλουσας, η οποία ήταν παρούσα στο δικαστήριο, έδειξε να διαφωνεί με αυτή την πρόταση και επέμεινε στην εκδίκαση της υπόθεσης. Η έδρα μετά από αρκετή συζήτηση και σκέψη αποφάσισε να οριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασης.