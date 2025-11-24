MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Περιβάλλον Μίνας Αρναούτη: “Το τεστ DNA στο τιμόνι έχει δείξει ότι οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης”

Η τραγωδία του θανατηφόρου τροχαίου που κόστισε τη ζωή στον τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη το 2016, ανοιχτή δικαστικά. Οι νομικές διαμάχες συνεχίζονται, με κεντρικό πρόσωπο τη Μίνα Αρναούτη, η οποία επέβαινε στο όχημα τη νύχτα του δυστυχήματος και υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Σύμφωνα με το περιβάλλον της πλησιάζει η χρονική στιγμή που το αρμόδιο δικαστήριο θα εξετάσει και θα κρίνει τα αιτήματα αποζημίωσης που έχει καταθέσει η ίδια για τις σωματικές βλάβες που υπέστη.

Η υπόθεση του τροχαίου επανήλθε στη δημοσιότητα με αφορμή την εγκληματική οργάνωση εξαπάτησης πολιτών, μεταξύ των οποίων και Σπύρος Μαρτίκας.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της Μίνας Αρναούτη, η νομική τους θέση παραμένει ισχυρή και αμετάβλητη ως προς το ποιος οδηγούσε το μοιραίο όχημα.

«Είναι μια περίοδος που θα κριθούν οι αποζημιώσεις και γι’ αυτό ενδεχομένως να ξαναπαίρνει δημοσιότητα το θέμα. Το τεστ DNA στο τιμόνι έχει δείξει ότι οδηγός ήταν ο Παντελίδης και δεν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτό.

Οι μαρτυρίες που παρουσιάζονται ως νέες, έχουν κριθεί και απορριφθεί από τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις αρχειοθέτησης της υπόθεσης του τροχαίου δυστυχήματος.

Εκκρεμούν οι αποζημιώσεις από το τροχαίο, αλλά και οι μηνύσεις σε βάρος των μαρτύρων που εμφάνισε η πλευρά της οικογένειας του τραγουδιστή. Είναι πολύ ψυχοφθόρα η διαδικασία για την ίδια και την οικογένεια της» αναφέρει το περιβάλλον της στην εκπομπή Live News.

